- DNA face percheziții intr-un dosar de mare corupție care privește lucrarile de mentenanța și intreținere facute de aeronavele SMURD și IGAv, prejudiciul fiind estimat la peste 23.000.000 de lei. Surse judiciare, citate de Sursa Zilei , susțin ca este vorba despre reparațiile avioanelor din dotarea MAI,…

- Procurorii DNA fac percheziții miercuri dimineața la Școala Superioara de aviație Baneasa din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului de Interne (IGAV). Prejudiciul in acest dosar este de aproximativ 3 milioane de euro, conform anunțului facut de jurnalista Realitatea Plus, Ionela…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au facut miercuri 30 de perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care ancheteaza decontarea unor lucrari de reparatii si mentenanta a unor aeronave ale Ministerului de Interne, printre care si cele ale SMURD. Procurorii militari din…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, astazi, perchezitii la sediul Scolii Superioare de Aviatie Civila din Capitala. Investigatiile s-ar desfasura intr-un dosar de coruptie cu un prejudiciu de peste patru milioane de euro, potrivit DNA . Faptele verificate ar fi fost comise in perioada…

- UPDATE: Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza 30 de perchezitii, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar in care se investigheaza decontarea unor lucrari de reparatii/mentenanta a unor aeronave, printre care si cele ale SMURD.Potrivit unui comunicat al DNA, in cursul zilei de…

- Șapte persoane fizice și o persoana juridica (o societate comerciala) sunt vizate de perchezițiile facute, miercuri, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie la sediul Scolii Superioare de Aviatie Civila din București, informeaza Știrile TVR.Procurorii DNA fac 30 de percheziții la Școala Superioara…

- Procurorii DNA fac, miercuri, percheziții la Inspectoratul General de Aviație din cadrul Ministerului de Interne, intr-un dosar de abuz in serviciu in legatura cu atribuirea de contracte pentru reparația unor aeronave.

- ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Brasov, efectueaza cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni coruptie si asimilate celor de coruptie, comise in cursul anului 2022, in legatura cu atribuirea preferentiala a…