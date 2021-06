Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a perchezitionat marti apartamentele unor jurnalisti de investigatie, precum si casa unuia dintre parintii lor, actiunea avand loc in contextul cresterii presiunilor asupra presei incomode pentru Kremlin.

Politia rusa a perchezitionat marti locuintele mai multor jurnalisti ai publicatiei de investigatie independente 'Proekt' - una dintre putinele care au mai ramas in Rusia - si domiciliile unora dintre rudele acestora pe fondul unor presiuni accentuate din partea autoritatilor asupra mass-media independente…

- Nr.505028 din 15 iunie 2021 PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE FALSURI IN INSCRISURI In cursul zilei de astazi, politistii bacauani au efectuat 5 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane banuite de falsuri in inscrisuri. Opt persoane au fost aduse pentru audieri, la sediul politiei. La data…

- In ziua de 09 iunie a.c., politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Berca, cu sprijinul luptatorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale, au efectuat o perchezitie domiciliara la locuința unui banuit de comiterea unor furturi calificate.

- Ministerul rus de Interne a cerut populatiei sa nu participe la manifestatiile anuntate pentru miercuri in peste 40 de orase din Federatia Rusa in sprijinul opozantului incarcerat Aleksei Navalnii, aflat in greva foamei si a carui stare de sanatate s-a deteriorat grav, calificandu-le drept ilegale,…

- Politia rusa a perchezitionat miercuri redactia ziarului studentesc DOXA si domiciliile a patru din redactorii sai care realizasera o inregistrare despre represiunea impotriva sustinatorilor lui Aleksei Navalnii, opozant aflat in inchisoare.

Politia rusa a perchezitionat miercuri redactia ziarului studentesc DOXA si domiciliile a patru din redactorii sai care realizasera o inregistrare video despre represiunea impotriva sustinatorilor opozantului aflat in inchisoare, Aleksei Navalnii, transmite AFP. Intr-un comunicat, DOXA…

Rusia a lansat o licitație pentru achiziționarea unor echipamente de protecție destinate poliției, dupa ce susținatorii lui Aleksei Navalnii au anunțat ca pregatesc cea mai importanta manifestație din istoria moderna a țarii, informeaza News.ro , care citeaza Reuters. Ministerul rus de Interne vrea…