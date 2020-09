Percheziții la contrabandiști de țigări din Timiș. Captură impresionantă reușită de polițiștii Polițiștii din Timiș au facut, marți, doua percheziții la locuințele unor suspecți de contrabanda din orașul Lugoj, in urma carora au confiscat 25.565 de pachete de țigari netimbrate, adica peste 2.500 de cartușe. Potrivit unui comunicat al IGPR, polițiștii din Timiș au facut, marți, doua percheziții la persoane banuite de conrabanda cu țigari din orașul […] Articolul Percheziții la contrabandiști de țigari din Timiș. Captura impresionanta reușita de polițiștii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Olt au facut o captura impresionanta de peste o tona de tutun foi. In cauza au loc 19 percheziții domiciliare la persoane banuite ca procesau și vindeau in online tutun. Din informațiile polițiștilor, se pare ca tutunul era cumparat și prelucrat acasa de persoanele cercetate, ulterior…

- O cantitate impresionanta de tutun de contrabanda a fost descoperita la Punctul de Trecere a Frontierei din Calafat. Inspectorii antifrauda au descoperit intr-o autoutilitara aproape 2.500 de kilograme de tutun brut. Pentru ca șoferul nu ava documente legale, marfa a fost confiscata, potrivit Mediafax.Inspectorii…

- Polițiștii de frontiera din Maramureș au descoperit mii de pachete cu țigari de contrabanda. Marfa era adusa din Ucraina și era transportata ilegal prin munți de oameni și de drone. Contrabandiștii acționau in zone de munte, astfel incat sa fie mai greu de prins

- Accidentul s-a produs din cauza faptului ca unul dintre soferi nu a adaptat viteza intr-o curba, intrand pe sens opus. “Un autoturism condus de un barbat de 55 de ani circula pe DJ 680 dinspre Tapia spre Lugoj, iar la un moment dat nu a adaptat viteza intr-o curba și a patruns pe sensul opus…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Buzau au prins in flagrant delict mai multe persoane banuite de trafic de droguri de mare risc. Peste 1 kilogram de cocaina a fost indisponibilizat de politisti.

- Politistii din judetul Olt au facut astazi 22 de percheziții la „firme fantoma”, in 10 județe, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu prejudiciu de peste 550.000 de lei. Polițiștii specializați in investigare a criminalitații economice din Olt fac, marti, 22 de percheziții, in județele Bihor, Mehedinți,…

- Peste 1.400.000 de țigarete netimbrate (70.000 de pachete sau 7.000 de cartușe), 45.500 de euro și 400 de grame de bijuterii din aur au fost descoperite de politistii din Timiș in urma a 26 de perchezitii efectuate la persoane banuite de contrabanda, in Arad și Timiș. „La data de 18 iunie a.c., politistii…

- Polițiștii de frontiera de la Vama Borș au depistat un roman care a vrut sa intre in țara cu peste 12 kilograme de droguri, in valoare de aproximativ un million de euro. De fapt, drogurile au dost descoperite de cainele de serviciu al vamesilor care este dresaqt in acest scop. Potrivit autoritaților,…