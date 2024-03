Patru elevi s-au filmat când inhalau un praf alb, de la o pastilă pisată, în toaleta unui liceu din Lugoj Patru elevi s-au filmat in timp ce inhalau un praf alb in toaleta unui liceu din Lugoj. Poliția a demarat o ancheta și a stabilit ca aceștia „s-au jucat” folosind un medicament uzual. Conform IPJ Timiș, polițiștii din Lugoj s-au sesizat din oficiu, in urma unor informații, cu privire la faptul ca la un liceu din oraș patru elevi de clasa a 8-a, trei fete și un baiat, s-ar fi filmat in timp ce ar fi inhalat un praf in grupul sanitar din incinta liceului. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au facut verificari, rezultand faptul ca aceștia s-ar fi jucat cu un medicament uzual. Unul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

