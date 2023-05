Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice si procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Faget au facut, marti, perchezitii la sediul Directiei de Sanatate Publica Timis, la Primaria Ohaba Lunga si la un cabinet medical, intr-un dosar de abuz in serviciu si fals intelectual,…

- Politistii si procurorii au facut marti, 16 mai, perchezitii la DSP Timis, la Primaria Ohaba Lunga si la un cabinet medical, intr-un dosar de abuz in serviciu si fals intelectual, dupa ce o persoana angajata la primarie a fost gasita ca lucra intr-un cabinet medical, a informat IPJ Timiș.„Politistii…

- PERCHEZIȚII la benzinarii din Alba, intr-un dosar de evaziune fiscala. Angajații, suspectați ca dadeau bonuri false contra-cost Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba,…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget și impreuna cu inspectori de specialitate ai Direcției Regionale Vamale Timișoara au efectuat 4 percheziții domiciliare in localitațile…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul I.P.J Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget și impreuna cu inspectori de specialitate ai Direcției Regionale Vamale Timișoara, au efectuat 4 percheziții domiciliare in localitațile…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul IPJ Timiș, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Faget și impreuna cu inspectori de specialitate ai Direcției Regionale Vamale Timișoara, au efectuat astazi patru percheziții domiciliare…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timiș au efectuat ieri cinci percheziții domiciliare in Timișoara și in județul Timiș. Trei mandate de aducere au fost puse in executare. „Cercetarile sunt efectuate intr-un dosar penal, aflat in supravegherea Parchetului…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au indisponibilizat peste 21.000 de țigarete netimbrate, precum și un autoturism folosit la transportarea lor in cadrul unei acțiuni flagrante, dar și a doua percheziții domiciliare efectuate. La data de 19 martie a.c., polițiștii Serviciului…