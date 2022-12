Stiri pe aceeasi tema

- O grupare infracționala specializata in fraude informatice a spalat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong si Israel. Procurorii au facut percheziții in Romania, Republica Moldova și Suedia. Procurorii DIICOT si ofiteri de politie judiciara din cadrul IGPR – DCCO au facut 13 perchezitii…

- Prosecutors from the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism (DIICOT) and officers from the Romanian General Police Inspectorate (IGPR) - DCCO (Directorate for Combating Organized Crime), have carried out 13 home searches within the radius of the city of Bucharest and in nearby…

- O grupare infracționala specializata in fraude informatice a spalat 70 de milioane de euro folosind firme paravan din Hong Kong si Israel. Unele transferuri depașeau 3 milioane de euro. Procurorii au facut percheziții in Romania, Republica Moldova și Suedia.

- Polițiștii fac miercuri dimineața 14 percheziții domiciliare in București și in județele Calarași și Ilfov intr-un dosar de delapidare, in care prejudiciul depașește 3 milioane de euro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Polițiștii fac, miercuri dimineața, 14 percheziții domiciliare in București și in județele Calarași și Ilfov intr-un dosar de delapidare, in care prejudiciul depașește trei milioane de euro.

- Procurorii DIICOT Iasi si cu ofiterii de politie judiciara din cadrul I.G.P.R. – D.I.C. au efectuat astazi sapte perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Iasi, Bacau si Neamt. In cauza este vizata activitatea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor…

- Sapte perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in trei judete, la persoane suspectate de inselaciune dupa ce au obtinut credite de la CAR-uri din tara folosind acte false, prejudiciul creat fiind de 5,7 milioane de lei. "In aceasta dimineata, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Prahova-Serviciul…

- Polițiștii de la Investigarea Criminalitații Economice Prahova fac percheziții in București și in județele Calarași, Dambovița și Ilfov, la membrii unei rețele care facea rost de credite CAR cu acte false.