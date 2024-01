IGPR anunța ca, luni dimineata, au loc zeci de perchezitii in judetele Arad si Timis intr-un dosar de trafic de droguri de mare risc. In jur de 90 de persoane urmeaza sa fie duse la audieri. ”La data de 15 ianuarie 2024, politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Arad, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Arad, efectueaza 56 de perchezitii domiciliare, in judetele Arad si Timis, intr-o cauza privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte…