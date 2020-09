Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana face, miercuri, 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la 56 de persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals,…

- Potrivit Poliției Romane, miercuri dimineața, polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice și DGPMB – Poliția Sectorului 2 – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice fac 45 de percheziții domiciliare in București și in județele Calarași, Dambovița, Ialomița, Ilfov, Mureș…

- "La aceasta ora, peste 100 de politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, cu sprijin al Inspectoratului General al Politiei Romane pun in aplicare 11 mandate de perchezitie domiciliara in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Teleorman si 13 mandate de aducere…

- In aceasta dimineata, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 14 perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Olt si Dambovita, la domiciliile unor persoane banuite de inselaciune, spalare de bani,…

- In aceasta dimineata, politistii efectueaza 41 de perchezitii in judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Bacau, Prahova, Satu Mare si in municipiul Bucuresti la domiciliile mai multor persoane banuite ca ar fi produs si comercializat in mod ilegal tutun de fumat. La data de 29 iunie a.c., sub coordonarea…

- In aceasta dimineața, polițiștii efectueaza 41 de percheziții in județele Ilfov, Ialomița, Calarași, Bacau, Prahova, Satu Mare și in municipiul București la domiciliile mai multor persoane banuite ca ar fi produs și comercializat in mod ilegal tutun de fumat. Sub coordonarea Direcției de Investigare…

- "Aproximativ 200 de politisti pun in aplicare 28 de mandate de perchezitie, in Bucuresti si judetele Ilfov si Prahova, intr-un dosar instrumentat de Serviciul de Politie Transporturi Aeriene Henri Coanda din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti, in coordonarea Parchetului Militar…

- In aceasta dimineata, politistii specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza 13 perchezitii in Bucuresti, Vrancea si Dolj la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite ca, prin prezentarea unor date nereale, ar fi obtinut finantare pentru 3 autoturisme…