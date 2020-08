Pepsiglasul patriei Bre, nu mai iesim niciodata din acest trist si pasional vodevil. Sau cuplet, ca nu e clar. Tot ce facem sau atingem trimite direct, ca o nota de subsol, la textul lui Nenea Iancu. Maestrul ( dumnealui chiar pe bune poate fi numit asa, nu ca alti bipezi blagosloviti cu asta vorba-deziderat ! ) nostru […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi Moldova iși ia ramas bun de la unul dintre cei mai mari oameni de cultura din epoca noastra – regizorul Iuri Arcadievici Harmelin. Numele și creația fondatorului și conducatorului artistic de neinlocuit al Teatrului Dramatic de Stat pentru Tineret „De pe strada Trandafirilor” sint cunoscute departe…

- Cu mai bine de 200 de ani in urma, Focsani era un important punct comercial si militar. Din acest motiv, negustorii care nu voiau sa plateasca taxe au creat o retea de tuneluri subterane. Astazi se mai pastreaza foarte putin din istoria acestor catacombe, dupa ce comunistii au demolat si au construit…

- "Eu, Ennio Morricone, am murit", afirma celebrul compozitor italian in debutul scrisorii de adio pe care a lasat-o rudelor si prietenilor si in care artistul isi reitereaza dragostea fata de sotia lui, Maria, relateaza luni EFE. Ennio Morricone, autorul coloanelor sonore ale unor filme…

- Pe 1 iulie, in baza Ambasadei Rusiei la Bucuresti si a Consulatului General din Constanta se vor organiza sectii de votare, unde cetatenii Rusiei vor putea sa isi exprime opinia in cadrul Votului General din Rusia privind aprobarea amendamentelor la Constitutia Federatiei Ruse. Noua editie a Legii fundamentale…

- Ziua de astazi este consacrata comemorarii datei de 22 iunie 1941, cand Germania nazista a invadat Uniunea Sovietica. „Acum 79 de ani a început Marele Război pentru Apărarea Patriei, cea mai mare și cea mai sângeroasă componentă a celui de-al Doilea Război Mondial. Astăzi, în țara noastră,…

- Unul dintre cei mai cunoscuti si iubiti artisti romani implineste astazi 81 de ani. Sase decenii a fost pe scena si i-a incantat pe romani cu spectacolele sale. Si promite ca nu se opreste aici.

- Stana Izbașa este in doliu, celebra cantareața de muzica de petrecere primind o veste trista, dispariția lui Dorin Țaranu, un instrumentist care a cantat ani de zile in trupa ei. "DOAMNE ce zi, inima mea a adunat atat de multe bucurii si necazuri deopotriva", a postat Stana. "Nu stie daca…