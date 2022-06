Stiri pe aceeasi tema

- Yasmine Ody va deveni mama pentru prima oara și il va face pe Pepe tata pentru a treia oara. Frumoasa bruneta este insarcinata in șapte luni și va naște un baiețel. Deși se ferește de luminile reflectoarelor, actuala partenera de viața a prezentatorului de la Te cunosc de Undeva a postat o imagine cu…

- Laura Cosoi, in varsta de 40 de ani și Cosmin Curticapean au o relație de 10 ani, iar in 2015 au devenit soț și soție. Cei doi au doua fetițe iar actrița este insarcinata cu cel de-al treilea copil, care va fi tot fata. Vedeta a postat un mesaj emoționant pe Facebook, in care ii declara dragostea soțului…

- Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Bucurie fara limite in familia lui Laurențiu Reghecampf! Celebrul antrenor a devenit cu puțin timp in urma tata de baiat pentru a treia oara. Corina Caciuc, partenera de viața a antrenorului, a nascut un bebeluș sanatos. Laurențiu Reghecampf este in al noualea cer de fericire in aceste momente!

- Garry Kasparov este imaginea șahului proiectata in sistem 4K asupra lumii. Clara, limpede, atragatoare și interesanta. Ca orice personalitate veritabila, nu ține sa iți arate cat de sus este el și cate pilde de viața are in portofoliu. Cine e Garry Kasparov? Nascut la Baku in 1963, fiul Klarei Gasparian…

- Pe 7 aprilie 1994, la Targu Mureș, parasea aceasta lume Ștefan Dobay, probabil cea mai valoroasa extrema stanga din istoria fotbalului romanesc. Nascut și consacrat in Banat, cel poreclit „Calul" pentru alergarea sa galopanta se retrasese de ceva vreme in orașul din inima Ardealului. Suferise mai multe…

- Irina Deaconescu a nascut! Iubita lui Cristi Manea a ieșit din operație și a ținut sa-și anunțe fanii ca micuța ei este bine, chiar de pe patul de spital. Ce mesaj a transmis celebra vloggerița, mai ales pentru ca acum a adus-o pe lume pe cea de a doua fetița.