Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Bravo are toate motivele sa radieze de fericire! Celebrul vlogger a devenit tatic pentru prima oara! Ce imagine emoționanta a postat pe o rețea de socializare. Georgiana, partenera de viața a actorului, a nascut o fetița.

- O femeie de 38 de ani din satul Pepeni, raionul Singerei, a nascut in timp ce era transportata spre maternitate, in mașina ambulanței. Femeia a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa, aceasta mai are acasa inca 4 copii.

- O fetița de 11 ani din țara a nascut un bebeluș la Institutul Mamei și Copilului. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de Elena Mudrii, șefa Serviciului informare și comunicare cu mass-media al Ministerului Sanatații.

- Pentru George Piștereanu ziua de 26 ianuarie 2024 este una cu totul speciala. Soția lui, Gigi Grasu, a nascut astazi o fetița, iar actorul a postat și primele imagini cu noul membru al familiei. Ce nume au ales cei doi pentru fiica lor.

- In ziua de 31 Decembrie 1869 s-a nascut Henri Matisse, pictor impresionist, sculptor si desenator francez, maestru al ilustratiei de carte, initiatorul fovismului. Henri Matisse este autorul celebrului tablou “Ie romaneasca” Fiu al unui negustor de grane, Matisse s-a nascut in localitatea Chateu-Cambresis,…

- Caz rar in SUA, unde Kelsey Hatcher, o femeie cu un uter dublu a nascut de doua ori in doua zile, dupa un travaliu de 20 de ore. Kelsey Hatcher are 32 de ani și a nascut o fetița, marți, la Spitalul Universitații Alabama din Birmingham (UAB), dupa care miercuri a venit pe lume cea de-a doua fetița.…