Muzeul National de Arta al Romaniei expune, pentru prima data in fata publicului, o icoana daruita de mitropolitul Kievului regelui Carol I, in 1898, in semn de solidaritate cu muzeografii din Ucraina. “Solidari cu colegii nostri din Ucraina, nevoiti in aceste zile sa inchida muzeele pentru a salva patrimoniul, aducem din depozitele MNAR, pentru prima data in fata publicului, o icoana daruita de mitropolitul Kievului regelui Carol I, in 1898. Ea este o copie a celebrei icoane facatoare de minuni din cel mai important ansamblu de patrimoniu al Kievului, Manastirea Lavra Pecerskaia”, a transmis…