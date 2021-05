Stiri pe aceeasi tema

- Spania spera ca propriul ei vaccin impotriva noului coronavirus sa fie finalizat in 2021, a anuntat vineri seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, care a descris acest ser, dezvoltat de compania farmaceutica Hipra, drept un proiect datator de "speranta" pentru a depasi pandemia de COVID-19, relateaza…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Giurgiu au descins la Autogara Filaret, acolo unde este vizata o firma care transporta persoane pe ruta Romania - Turcia.Sunt verificari pentru fals și uz de fals. Exista suspiciuni potrivit carora s-ar fi falsificat teste covid pentru cei care calatoresc…

- Evenimentele publice cu un numar mare si mediu de participanti – festivaluri de muzica sau competitii sportive – s-ar putea relua in vara acestui an, cu respectarea unor masuri de protectie, precum testarea participantilor sau prezentarea dovezii de imunizare. Totul depinde insa de cat de repede ne…

- Monolitul metalic de peste doi metri inaltime, similar celui descoperit in noiembrie 2020 in desertul din Utah (SUA) si ulterior in mai multe tari iar acum doua zile in Spania, a fost gasit prabusit in nisip pe o plaja din Costa Brava, dupa un act de vandalizare, relateaza joi EFE, potrivit AGERPRES.…

- Peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar spre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului Girona,…

- Un grup de peste 30 de cetateni romani – 31 potrivit presei spaniole, sau 35 conform unei surse media franceze – care calatoreau cu un autocar inspre Romania avand asupra lor teste PCR false au fost retinuti la granita dintre Spania si Franta. Autoritatile spaniole au initiat verificari in zona orasului…

- Hotelul Llevant din localitatea spaniola Palafrugell (Girona), frecventat de scriitorul britanic Tom Sharpe, care locuia la cativa metri distanta de acesta, va infiinta o sala de lectura in memoria cunoscutului prozator, informeaza joi EFE. Fundatia, care gestioneaza materialul personal…

- Sibiul se afla pe locul 5 in topul Asociației European Best Destinations, clasament ce a fost realizat in urma unui vot desfașurat online. Este al doilea an in care Sibiu ajunge in acest top. Anul trecut se clasa pe locul 6. Sute de mii de internauți din 190 de țari au votat online orașul preferat,…