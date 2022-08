Pentru prima dată în istorie: seacă izvorul fluviului Tamisa Izvorul fluviului Tamisa, situat in Anglia, s-a deplasat pentru prima data in istoria cunoscuta cu opt kilometri in aval, informeaza Agerpres, care citeaza DPA. Desi portiuni ale albiei fluviale din Gloucestershire seaca in mod regulat pe timpul verii, expertii in clima si hidrologie considera ca o deplasare pe o distanta atat de mare in aval […] The post Pentru prima data in istorie: seaca izvorul fluviului Tamisa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

