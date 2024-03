Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se intuneste, miercuri, in prima sedinta din acest an, in care se va discuta, intre altele, despre situatia de securitate de la Marea Neagra si programul de inzestrare a Armatei. Conform Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a Sedintei Consiliului…

- Canalul rusesc de știri independent Sota.vision a publicat imagini video cu opozantul Kremlinului Alexei Navalnii, spunand ca au fost filmate joi, cu doar o zi inaintea morții acestuia. In inregistrarea video, Navalnii poate fi vazut intr-o stare foarte buna, chiar glumind cu judecarorii. Imaginile…

- 486 de miliarde de dolari este cea mai recenta estimare a Ucrainei pentru reconstrucția dupa razboi, precedenta estimare find de 411 miliarde de dolari. Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat joi o estimare, conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa…

- Lovitura pentru romanii care beneficiaza de venitul minim garantat. Circa 165.000 de oameni nu se mai regasesc pe lista asiguraților in sistemul de sanatate, ceea ce inseamna ca nu mai pot primi consultații gratuite, bilete de trimitere de la medicul de familie și rețete compensate, dar nici nu mai…

- Romania’s central bank held borrowing costs steady as policymakers seek clear evidence that slowing inflation is on course to hit their target, according to Bloomberg. The central bank kept the benchmark interest rate at 7% on Tuesday, matching the estimates of all economists in a Bloomberg survey.…

- Google has pledged 25 million euros to help people in Europe learn to use artificial intelligence (AI), according to Reuters. Announcing the funding on Monday, the tech giant said it had opened applications for social enterprises and nonprofits that could help reach those most likely to benefit from…

- Un barbat inarmat cu un topor și un cuțit a luat ostatici 15 persoane dintr-un tren care circula prin vestul Elveției. pic.twitter.com/Q6hawl9xoI — hasanml (@Xilifok) February 8, 2024 Trenul leaga Yverdon de Sainte-Croix, iar evenimentul s-a petrecut joi seara tarziu, noteaza AFP. Ostaticii erau 14…

- In cadrul celei de-a 66-a ediții anuale a Premiilor Grammy, Taylor Swift, Miley Cyrus, Billie Eilish și SZA au devenit vedetele incontestabile ale serii, cucerind categorii importante și facand istorie in acest proces. Taylor Swift face istorie, din nou Taylor Swift, forța de neoprit din industria…