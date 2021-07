Pentru a susţine echilibrul pe piaţa muncii, este esenţială eficientizarea sistemului educaţional (raport BNR) Tensiunile pe piata muncii sunt amplificate de îmbatrânirea accentuata a populatiei, împreuna cu cresterea ponderii persoanelor în vârsta dependente de populatia activa (17,3% din populatie are peste 65 ani), precum si de tendinta continua de scadere a populatiei rezidente (-0,5% în 2021 vs. 2020), arata un raport publicat de BNR și citat de Agerpres. În plus, pandemia COVID-19 a dus la cresterea mortalitatii (+14% în anul 2020 comparativ cu 2019) si diminuarea numarului de nou-nascuti (-5% în anul 2020 fata de anul 2019), astfel sporul negativ… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avutia neta a populatiei se situeaza la un maxim istoric, inregistrand o crestere cu 6% in 2020 fata de 2019, iar activele imobiliare continua sa aiba o pondere majoritara (75%), se mentioneaza in "Raportul asupra stabilitatii financiare", publicat de Banca Nationala a Romaniei. Potrivit datelor…

- Cei mai mulți tineri din Romania viseaza, astazi, sa fie IT-iști, doctori ori ingineri aerospațiali și sa-și construiasca cariere de succes, luand in calcul, in puține cazuri, joburile calificate, precum cele de vanzatori, electricieni sau specialiști in meserii extrem de utile in viața noastra de zi…

- „PSD are propuneri concrete pentru imbunatațirea sistemului de invațamant din Romania” PSD susține necesitatea unui consens național in privința Educației, afirma Nicolae Pavelescu, deputat de Argeș al PSD. „Abandonul școlar este fenomenul cel mai grav. 90.000 de copii s-au pierdut pe drum, au disparut…

- Peste 1,2 milioane de liber-profesionisti erau in Romania in 2020, cu varste cuprinse intre 15 si 64 de ani, arata datele Asociatiei Freelancerilor din Romania preluate din Eurostat. "In Uniunea Europeana, 18 milioane de oameni (aproape 10% din populatia apta de munca) sunt deja liber-profesionisti…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu , a aparut azi in fața presei dupa mai bine de un an de pandemie și a ținut cuvantul de deschidere in cadrul conferinței dedicata prezentarii Raportului CNSM pentru sprijinirea finanțarii verzi. In discursul sau, oficialul Bancii Centrale a ținut sa spuna ca, deși nu…

- Summit social al liderilor țarilor UE, la Porto Foto: Arhiva. Sefii de stat si de guvern din Uniunea Europeana au discutat la Porto, în Portugalia, un plan de actiune pe zece ani privind drepturile sociale, care urmareste eliminarea riscului de saracie pentru 15 milioane de persoane,…

- Conform unui studiu, 53% dintre companii afirma ca se așteapta la o evoluție mai favorabila a afacerii in 2021 decat in 2020, iar 17 % ca se așteapta la o evoluție mai puțin favorabila. In privința angajaților, doar 13% dintre companii se așteapta la o scadere a numarului de angajați in acest an, arata…

- Numerarul din economie a urcat in fe­bruarie 2021 pana la un nou maxim istoric de peste 91,3 miliarde de lei, dupa o crestere de 21% fata de nivelul din februarie 2020, dupa cum reiese din datele centralizate de Banca Nationala. Ritmul de crestere a numerarului in circulatie este mult peste…