- Pentru a putea asista la meciurile de la US Open, turneu de tenis care incepe saptamana viitoare, spectatorii trebuie sa fie vaccinati, conform unei decizii a Primariei din New York. Federatia Americana de Tenis (USTA) a anuntat ca, dupa dispozitia Primariei din New York, "o dovada a vaccinarii…

- Alte patru noi cazuri de infectare cu varianta Delta ale Covid-19 au fost confirmate la Constanta. Trei dintre persoanele diagnosticate nu erau vaccinate anti-coronavirus. Directia de Sanatate Publica (DSP) Constanta a anuntat ca patru noi cazuri de infectare cu varianta Delta au fost confirmate la…

- Spectatorii nu vor putea asista la turneul de calificare de la US Open, ultima competitie de Mare Slem din acest sezon in circuitul profesionist de tenis, din cauza restrictiilor legate de pandemia de coronavirus, au anuntat organizatorii, citati de EFE. Decizia a fost luata dupa o intalnire cu autoritatile…

- ​Accesul în restaurantele, salile de sport și cele de spectacole din New York va fi permis numai dupa prezentarea dovezii vaccinarii, a anunțat primarul Bill de Blasio. New York devine astfel primul oraș din SUA care va avea un pașaport COVID, denumit „Key to NYC pass”. Primarul…

- Teatrele de pe Broadway vor cere spectatorilor dovada vaccinarii anti-Covid pana cel putin la finalul lunii octombrie. De asemenea, spectatorii vor fi obligați sa poarte masca sanitara de protecție. Asociatia producatorilor a anunțat ca salile de spectacole urmeaza sa se deschida in curand. „Vaccinati-va…

- EMA anunța ca caccinarea cu doua doze de ser impotriva Covid-19 este indispensabila in protectia impotriva variantei indiene (delta) a SARS-CoV-2. Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) indeamna statele membre UE sa-si accelereze programul vaccinarii. „Date preliminare sugereaza ca doua doze de vaccin…

- Peste 350 de medici din Indonezia s-au infectat cu COVID-19, deși erau vaccinați cu serul chinezesc Sinovac. Mulți dintre aceștia au avut chiar forme grave și au fost spitalizați, au anunțat oficialii. Cei mai mulți dintre medici au fost asimptomatici și au intrat in izolare la domiciliu, a spus Badai…