O pensiune din localitatea Talmaciu, județul Sibiu, a fost mistuita de flacari complet, in noaptea de vineri spre sambata. Toți cei 30 de turiști care erau cazați in pensiune au fost evacuați, informeaza Stiripesurse. Potrivit ISU Sibiu, incendiul la unitatea turistica a izbucnit in jurul orei 3.00, scrie mediafax.ro. Pompierii au intervenit de urgența cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara și un echipaj SMURD, pentru localizarea și lichidarea incendiului din Talmaciu. „La fața locului incendiul se manifesta generalizat la acoperiș și etajul superior. Inainte de sosirea…