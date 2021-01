Pensionarii protesteaza in fata Guvernului. De ce au iesit in strada si ce solicitari au Actiuni ample de protest ale pensionarilor au loc miercuri in tara. Asta dupa ce pensionarii afiliati la trei mari organizatii participa la doua mitinguri, in Bucuresti, unul in fata Administratiei Prezidentiale, iar celalalt in fata sediului Guvernului, in semn de protest fata de faptul ca pensiile nu au fost majorate cu 40%.



Actiunile de protest sunt organizate de Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania, Uniunea Generala a Pensionarilor din Romania si Federatia Nationala "Unirea" a Pensionarilor din Romania.



Picheteaza prefecturile din fiecare judet



Inainte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Laboratorul francez Sanofi va produce vaccinul impotriva COVID-19 al concurentilor sai Pfizer/BioNTech in semestrul al doilea al anului, "o premiera" in sectorul farmaceutic, a afirmat Olivier Bogillot, presedintele Sanofi France, miercuri la postul de radio RTL, aparand totodata strategia grupului…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) va derula un proiect pilot prin care ii va invata pe contribuabili sa isi completeze in mod corespunzator declaratiile de plata si cele de venit. "Agentia Nationala de Administrare Fiscala va intensifica, si in anul 2021, activitatile de indrumare…

- Noi conditii de intrare in Belgia incepand de miercuri. Accesul va fi permis doar pentru motive familiale, umanitare, pentru studii sau pentru cei aflati in calatorii de afaceri si profesionale. Masura este valabila pana in 1 martie. De asemenea, pe langa obligatia de prezentare la intrarea…

- Politistii din Capitala au organizat miercuri, 27 ianuarie 2021, mai multe perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat la un milion de lei prin metoda facturilor fictive emise pe numele unor firme "fantoma". "La data de 27 ianuarie a.c., intr-un dosar penal aflat in…

- Uniunea Europeana a aprobat, marti 26 ianuarie 2021, un program prin care producatorii de baterii pentru masini electrica sa poata primi finantare, astfel incat sa concureze liderul mondial in domeniu, care este China. Aprobarea proiectului european de inovatii in domeniul bateriilor, in valoare…

- Pensionari afiliati la trei mari organizatii participa miercuri la doua mitinguri, in Bucuresti, unul in fata Administratiei Prezidentiale, iar celalalt in fata sediului Guvernului, in semn de protest fata de faptul ca pensiile nu au fost majorate cu 40%. Actiunile de protest sunt organizate de Federatia…

- Senatoarea AUR, Diana Sosoaca, a parasit studioul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3, dupa un schimb de replici cu moderatorul emisiunii, Mihai Gadea. Dialogul dintre Gadea si Sosoaca s-au aprins in momentul in care moderatorul emisiunii de la Antena 3 i-a atras atentia senatoarei sa nu mai intervina…

- Diana Șoșoaca a fost prezenta luni seara în platoul celor de la Antena 3, dar a fost primul invitat care a parasit emisiunea. Senatoarea AUR a fost umilita de Mihai Gâdea, cel care s-a enervat dupa ce Șoșoaca l-a întrerupt de mai multe orie în…