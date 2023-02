Pensiile private ale românilor au atins cifre record Cele sapte fonduri de pensii private Pilon II, la care sunt participanti aproximativ 8 milioane de salariati romani, au ajuns in ianuarie la active de 100,2 miliarde de lei, fiind pentru prima oara cand pentru Pilonul II este trecut pragul de 100 de milia Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

