Pensii și salarii. Ministrul propus al Muncii: Nu vom tăia Ministrul propus al Muncii, Victoria Violeta Alexandru, a declarat miercuri, in fata comisiilor reunite din Parlament, ca intentioneaza sa elimine supra-impozitarea contractelor de munca part-time si a subliniat ca nu se pune problema taierii de pensii si salarii, scrie Agerpres. "Vom elimina supra-impozitarea contractelor de munca part-time. Nu taiem pensii si salarii. As vrea sa pun punct avalansei de informatii pe aceasta tema. Sunt un om responsabil si nu fac afirmatii pentru a avea un castig politic. O spun cu toata fermitatea: oamenii trebuie sa stie de la noi ca ne angajam sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

