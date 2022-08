Pelosi sfidează China și aterizează în Taiwan. Beijingul amenință: „Se joacă cu focul” Președinta Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, a aterizat marți la Taipei, intr-o vizita care poate avea implicații majore privind relația dintre SUA și China. Tensiunile in zona stramtorii Taiwan au crescut in ultimele ore, dupa ce China a ridicat de la sol avioane de lupta, iar Statele Unite au trimis patru nave de razboi, printre care și portavionul USS Ronald Regan. Politicieni americani care „se joaca cu focul” in problema Taiwanului „nu vor sfarși bine”, a amenințat marți ministrul de externe chinez Wang Yi. Avionul in care se afla Nancy Pelosi a aterizat la Taipei ACTUALIZARE… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

