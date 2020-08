Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile se joaca cu nervii romanilor aflati in Spania, dar si cu banii lor. Au introdus pentru zece ore peninsula iberica pe lista galbena, timp in care oamenii au pierdut avioane si vacante. Unii si-au scurtat calatoriile iar altii au plecat spre casa cu autocare de teama ca vor intra in carantina.…

- Spania rentroduce carantina și cere locuitorilor din Barcelona sa ramana in case și sa iasa doar pentru treburi urgente. Autoritațile fac eforturi disperate pentru a stopa raspandirea coronavirusului, dupa ce a explodat din nou numarul de cazuri.

- De la primele ore ale dimineții de astazi credincioși veniți de pretutindeni s-au așezat la rand cu flori de sanziene in maini pentru a atinge cu speranța și incredere moaștele Sfantului Ioan cel Nou. Oamenii s-au rugat pentru sanatate și spor in familie, dand cate un pomelnic preotului aflat la ...

- Medicamentul GC376 este utilizat pentru tratarea peritonitei infecțioase feline (FIP), o boala cauzata de un coronavirus care, insa, nu infecteaza omul. In urma analizelor de laborator, cercetatorii chinezi au ajuns la concluzia ca medicamentul poate bloca replicarea COVID-19. Observatiile…

- RESITA – La Stavila si in zona Ocico vor fi amplasate cate doua containere, atat pentru deseurile provenite din demolari, cat si pentru mobilierul sau alte obiecte voluminoase la care resitenii ar putea renunta! Depozitarea se va putea face gratuit, in anumite limite. Potrivit primarului Ioan Popa,…

- Barna este președinte de partid și se vrea ales liderul noii formațiuni rezultate dupa fuziunea USR-PLUS, trambulina care l-ar arunca și intr-o viitoare cursa pentru președinția țarii. Așadar, un om politic de la care avem pretenții și care, in aproape orice intervenție publica, iși critica adversarii,…

- De mai multa vreme, dar cu incrancenare in perioada de izolare generata de epidemia COVID-19, mediul virtual și chiar parți bune din presa au preluat și transmis mesajul de profund patriotism: „de-acum incolo sa sprijinim turismul romanesc, sa ne cazam in hoteluri romanești, sa mergem in stațiunile…

- 11 persoane dintr-o organizatie criminala romaneasca din Spania au fost arestati de politia spaniola. Inculpatii explotau mai multi romani la munci agricole in diferite orase din provincia Valladolid. Victimele erau abuzate fizic, lucrau zilnic cate 12 ore fara pauze sau zile libere si erau cazati sapte…