Pelerinaj de Rusalii la Şumuleu Ciuc. Sunt așteptați sute de mii de oameni Sute de mii de oameni, inclusiv din Ungaria, Australia, Suedia si SUA, participa la traditionalul pelerinaj de Rusalii de la Sumuleu Ciuc, considerat cel mai mare din Europa Centrala si de Est, Printre cei prezenti se afla si presedintele Ungariei Katalin Novak. Ministrul roman al Sportului Eduard Novak a ajuns de la Bucuresti cu bicicleta, dupa mai mult de 9 ore de pedalat. ”In drum catre Pelerinajul de maine de la Sumuleu”, a scris vineri pe pagina sa de Facebook presedintele Ungariei Katalin Novak, postand si o fotografie. Si ministrul roman al Sportului Eduare Novak participa la pelerinajul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Sute de mii de oameni, inclusiv din Ungaria, Australia, Suedia si SUA, participa la traditionalul pelerinaj de Rusalii de la Sumuleu Ciuc, considerat cel mai mare din Europa Centrala si de Est, Printre cei prezenti va fi Katalin Novak, președinta Ungariei. Eduard Novak, ministrul roman al sportului…

