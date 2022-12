Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Pele (82 de ani) a fost transportat de urgența la spital. Conform americanilor de la BNO news, starea lui este tot mai grava. Pele lupta de ceva timp cu o boala cumplita, un cancer la colon. Astazi ar fi fost internat in spital, din cauza unor probleme cardiace. Potrivit americanilor de…

- De cand au devenit parinți, Denisa Filcea și Flick se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de fetița lor, Eva-Maria. Astfel, de fiecare data cand are ocazia, Denisa Filcea posteaza cate un mesaj emoționant pentru cea mica, iar acest lucru l-a facut și recent, atunci cand cea mica a implinit 4 luni…

- Un barbat din județul Alba a fost depistat cu antrax, acesta fiind internat imediat in spital pentru tratament. Medicii spun ca viața acestuia nu este in pericol și ca, cel mai probabil, ar fi contactat virusul de la animalele din gospodarie. ”Un barbat in varsta de 37 de ani din Alba este suspect de…

- Barbatul de 37 de ani ani este internat sub observație medicala și așteapta rezulatele la analize pentru vedea daca diagnosticul sau se confirma, potrivit News.ro. Primul set de analize de laborator a indicat prezența bacilului anthracis, care provoaca boala antrax.Compartimentul Epidemiologie din cadrul…

- Fostul fotbalist, Rica Raducanu a ajuns la spital dupa ce a acuzat probleme de respiratie. Rica Raducanu a fost diagnosticat in urma cu aproximativ patru ani cu apnee in somn, mai exact i se opreste respiratia in timpul somnului. Cadrele medicale au decis sa il conecteze la un aparat de oxigen. ...

- Oana Lis, 43 ani, le-a inchis gura carcotașilor care nu le dadeau viața lunga impreuna și ii este alaturi soțului ei, lui Viorel Lis (78 ani), trup și suflet, și la bine, dar mai ales la greu! Oana ține fruntea sus și trece prin necazuri cu incredere și credința in Dumnezeu, noteaza click.ro. Fostul…

- Doliu in fotbalul romanesc, dupa ce in urma informațiilor primite am aflat ca fostul fotbalist Florin Hidișan a pierdut lupta cu boala necruțatoare ce il macina de mai mult timp. Jucatorul originar din comuna Luna a activat de-a lungul carierei de fotbalist la echipe din prima liga și liga secunda,…

- Costel Biju și soția lui au motiv de sarbatoare astazi, asta pentru ca cei doi sarbatoresc 6 ani de cand și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu. Costel Biju iși ține fanii la curent cu toate momentele frumoase din viața lui, iar de aceasta data manelistul a postat un mesaj emoționant pe rețelele…