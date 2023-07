Pedepsele pentru participarea la o incaierare, majorate. Cați ani de inchisoare risca cei care se iau la bataie Cei care participa la o incaierare risca inchisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda, potrivit unei legi intrata recent in vigoare, care modifica și completeaza Codul penal. Pana recent, sancțiunea prevazuta era inchisoarea de la 3 luni la un an sau amenda. Legea nr. 248/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 […] Citește Pedepsele pentru participarea la o incaierare, majorate. Cați ani de inchisoare risca cei care se iau la bataie in Alba24 .