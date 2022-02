Stiri pe aceeasi tema

- Pedofilul de la Poliția Rutiera care ani la rand a facut victime, cu ajutorul colegilor care s-au prefacut ca nu il cunosc, s-a plictisit de colegii de celula și vrea afara, la copilași, ca sa se masturbeze in fața lor, ca in „vremurile bune”.

- Un individ care a atacat o patrula de poliție și-a aflat joi pedeapsa finala. Marian Florin Irofte a fost gasit vinovat pentru comiterea infracțiunii de ultraj și a primit o pedeapsa de 9 luni de inchisoare cu suspendare sub supraveghere. Soluția pronunțata de Curtea de Apel Suceava este ...

- Un barbat in varsta de 50 de ani, acuzat ca și-a omorat concubina in bataie, și-a primit recent sentința de la Magistrații Tribunalului Vrancea. Barbatul era recidivist și a mai facut inchisoare in trecut, tot pentru omor. Condamnat la inchisoare pe viața Pe langa crima, barbatul mai este acuzat și…

- Gaz Metan a fost penalizata cu doua puncte, din cauza datoriilor, dupa cum anunța GSP.ro inca de miercuri. Comisia de Disciplina din cadrul FRF a decis sa o depuncteze pe formația antrenata de Ilie Poenaru, din cauza datoriilor pe care le are catre Ronaldo Deaconu, jucator care a plecat de la Gaz Metan…

- Barbatul supranumit „Regele cocainei”, Florin Vais, a fost ridicat de oamenii legii in urma cu mai bine de un an, dupa ce anchetatorii au facut cinci perchezitii in Iasi si Botosani. Acum, a fost condamnat definitiv la inchisoare pentru trafic de droguri

- Mandat pus in aplicare de politistiJudecatoria Constanta a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an si 6 luni de inchisoare, pentru un barbat de 33 de ani. Oficial de la IPJ Constanta La data de 14 ianuarie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au identificat un barbat,…

- Inchisoare pe viata este pedeapsa primita de un clujean care si-a ucis, intr-un acces de furie necontrolata, mama de 53 de ani. Magistratii au fost impresionati de violenta cu care barbatul si-a omorat mama folosind un topor si un cutit, dupa o cearta care a pornit de la bani.