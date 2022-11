Pecica: Șantier pe strada 401 Orașul Pecica este un imens șantier. Pe o singura strada, 401, se lucreaza la mai multe obiective de investiții, in baza unui proiect cu finanțare europeana. „Strada 401 este un adevarat șantier: pe langa lucrarile de modernizare ale infrastructurii urbane, continua investiția la Centrul de Tineret. Constructorul lucreaza pana seara la elementele de structura a […] The post Pecica: Șantier pe strada 401 appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

