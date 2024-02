PECICA: fosta Școală Primară Zágoni se transformă în Centru de Tineret Fosta Școala Primara Zagoni se transforma, pe bani europeni, intr-un Centru de Tineret. „Constructorul lucreaza la ultimul și cel mai spectaculos element al Centrului de Tineret de la fosta Școala Primara Zagoni, de pe strada 401. In colțul cladirii, in locul unei parți din acoperiș, se va gasi un element arhitectural unic: un cub de […] The post PECICA: fosta Școala Primara Zagoni se transforma in Centru de Tineret appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

