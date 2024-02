PECICA: modernizarea Școlii Primare nr. 3, continuă La Pecica Școala Primara nr. 3 este aproape complet modernizata. Constructorul amenajeaza curtea și terenul de sport al unitații de invațamant. Intreaga modernizare se efectueaza din fonduri europene. „Se lucreaza la ultima componenta a modernizarii complete a Școlii Primare nr. 3, de pe strada 1 (DN 7). Constructorul toarna stratul de material sintetic pe terenul […] The post PECICA: modernizarea Școlii Primare nr. 3, continua appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta Școala Primara Zagoni se transforma, pe bani europeni, intr-un Centru de Tineret. „Constructorul lucreaza la ultimul și cel mai spectaculos element al Centrului de Tineret de la fosta Școala Primara Zagoni, de pe strada 401. In colțul cladirii, in locul unei parți din acoperiș, se va gasi un element…

- Investiția a fost finalizata și urmeaza recepția la Școala Primara nr.3 de pe strada 1 din Pecica. Dupa ce va avea loc recepția, elevii se vor putea intoarce in clasele modernizate conform standardelor europene. „Am facut o vizita de teren, impreuna cu personalul de specialitate al administratiei locale,…

- Aseara, la Utviniș a luat foc un șorpon plin cu baloți de paie. Au intervenit pompierii care au luptat toata noaptea cu flacarile. https://arad24.net/2024/01/24/incendiu-la-un-sopron-plin-cu-baloti-de-paie/ Dimineața, incendiul nu era inca lichidat. „La locul evenimentului au fost alocate de catre proprietarul…

- La Pecica, avanseaza construcția Centrului de Zi. Acesta este amplasat in cartierul Cocota și se realizeaza pe bani europeni, care provin din Granturile oferite de Islanda, Liechtenstein și Norvegia. „Construcția Centrului de Zi finanțat prin Granturile SEE, avanseaza. Cladirea multifuncționala se ridica…

- La Pecica, modernizarea completa a Școlii Primare nr. 3 se apropie de final. Intreaga lucrare este realizata pe bani europeni. „Modernizarea completa a Școlii Primare nr. 3, de pe strada 1 (DN7) se apropie de finalizare. Copiii de gradinița și elevii, alaturi de cadrele didactice, vor avea parte de…

- O sala de cațarat moderna, unica in Pecica este amenajata la fosta școala Zagoni. Constructorul realizeaza aceasta lucrare sub o cupola de sticla. Fosta școala Zagoni din Pecica se transforma pe bani europeni intr-un centru de tineret modern. Cladirea, care timp de doua decenii a fost practic nefolosita…

- La anul viitor, la Pecica va fi dat in folosința Centrul de Zi. Acesta este realizat din bani europeni și se construiește in curtea Școlii Primare nr. 1 din cartierul Cocota. „Se lucreaza la viitorul Centru de Zi pana cand vremea va permite, pentru a il putea da in folosința, anul viitor. Construcția…

- La Pecica, continua modernizarea strazii 401. Profitand de vremea frumoasa de toamna, constructorul a continuat asfaltarea și a trecut de tronsonul dintre strada 420 și piața. „Vremea frumoasa de toamna permite continuarea lucrarilor de asfaltare pe strada 401. Constructorul a trecut la tronsonul dintre…