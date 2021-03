Pe sute de străini, pandemia i-a găsit muncind în construcţii în Prahova! Nicoleta Dumitrescu Nu mai este o noutate faptul ca transferul muncitorilor din strainatate, chiar și de peste mari și țari, a devenit o soluție, inclusiv in Prahova, la lipsa forței de munca și exodul romanilor in afara graniței, in cautarea unui trai mai bun decat cel de acasa. Piața forței de munca din Romania a atras, in ultimii ani, angajați din strainatate de ordinul sutelor de mii, situația fiind valabila și pentru anul 2021, cand a fost stabilit un contingent de 25.000 de lucratori straini nou – admisi, in condițiile in care anul trecut numarul acestora a fost de 30.000, cei mai mulți… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China este pe cale sa relaxeze restrictiile de intrare pe teritoriul sau pentru cetatenii unor tari, printre care SUA, cu conditia ca acestia sa fi fost imunizati cu un vaccin chinezesc, informeaza marti AFP și Agerpres.Pentru a preveni o reaparitie a epidemiei de coronavirus, frontierele chineze…

- Cei mai multi vizitatori straini au venit anul trecut in Romania din tari situate in Europa (96,2%), ponderea cea mai mare apartinand vizitatorilor din Bulgaria (26,2%), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). De altfel, topul primelor 6 locuri, dupa ponderea in numarul…

- „Suntem in etapa de pregatire a campaniei naționale de evaluare a ajutoarelor sociale, care va demara in curand in toata țara cu echipe mixte ale Agențiilor județene pentru plați și inspecție sociala, Inspectoratelor teritoriale de munca și Agențiilor județene pentru ocuparea forței de munca. Impreuna…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunța taierea unor ajutoare sociale. Ministrul Muncii, Raluca Turcan, anunța ca vor primi in continuare ajutoare sociale doar persoanele care sunt cu adevarat vulnerabile. Ministrul Muncii a scris pe o rețea sociala ca vor fi controale și reevaluari ale dosarelor pentru…

- „Datele stocate vor oferi anchetatorilor indicii noi pentru a investiga in continuare moderatori, vanzatori și cumparatori”, a spus instituția cu sediul la Haga, intr-un comunicat.Un cetațean australian despre care anchetatorii cred ca este operatorul DarkMarket a fost arestat in apropierea graniței…

- Guvernul a aprobat proiectul de Hotarâre privind stabilirea contingentului de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca în anul 2021, despre care HotNews.ro a scris recent. Astfel, spune Ministerul Muncii într-un comunicat, pentru anul viitor a fost stabilit un contingent…

- Noul an nu pare sa fie unul in care sa vedem luminita de la capatul tunelului, chiar daca inca de la finele lui 2020 au ajuns in Romania primele vaccinuri anti-COVID care ar putea frana epidemia si, in acest fel, si efectele negative asupra economiei. Potrivit economistilor chestionati de…

- Romania primește mai puțini lucratori straini in 2021, pe fondul scaderii numarului de locuri de munca vacante și a cererii de permise de munca Contingentul de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca va scadea in 2021 cu 5.000 de persoane, conform unui proiect de Hotarare aprobat miercuri…