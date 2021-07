Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz anunța ca in curand va porni licitația pentru un nou studiu de fezabilitate, care sa arate cum e mai bine sa se amenajeze o banda special dedicata transportului public, care sa asigure legatura intre Poșta Mare și Spitalul Județean. Aceasta va da cetațenilor posibilitatea sa aleaga…

- Primaria Timișoara vrea o alta banda dedicata mijloacelor de transport in comun pe str. Cluj. Va fi amenajata cumva de la Poșta Mare spre Spitalul Județean, dar va exista una și pe sens invers, pe Ripensia. Exista deja o banda rapida de la Michelangelo spre spital, facuta in 2019, dupa ce a fost instituit…

- O scena similara s-a produs astazi pe Bulevardul 21 Decembrie 1989, acolo unde în aceasta perioada se efectueaza lucrari importante și se formeaza de cele mai multe ori coloane importante de mașini. Un șofer de la CTP avea în fața lui doua taxiuri…

- Taximetriștii circula la Cluj-Napoca pe benzile dedicate transportului in comun, adica pe Interzis. Miercuri, un taximetru a fost surprins in intersecția de langa Prefectura Cluj, urmarind mijloacele de transport. ”Taxiul e intre autobuze... Vine de pe Memorandumului așa. Un polițist local…

- Zeci de taximetriști clujeni au organizat o acțiune de protest prin care au dorit sa atraga atenția autoritaților locale. Aceștia cer sa le fie permis sa circule cu taximetrele pe benzile dedicate transportului in comun. Șoferii spun ca nu sunt lasați sa circule pe acestea, deși exista o lege in acest…

- Consiliul Local Radești a aprobat proiectul in faza Studiu de Fezabilitate pentru construirea unui dispensar uman in localitate. Locația va fi situata in imediata apropiere a primariei, neavand nicio legatura cu dispensarul medical existent in localitate destinat medicului de familie. Potrivit proiectului,…

- Drumul Național 75, cel mai prost drum al județului Alba și poate cel mai jalnic din intreaga Romanie are și o importanța majora: leaga nu doar moții de Alba Iulia sau Cluj, ci are rolul de a-i lega pe romani intre ei. Protestul de vineri nu a fost organizat de vreun partid politic, deci nici de PSD…

