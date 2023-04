Pe Kelemen Hunor nu-l interesează rotația din Coaliție: „Îi privește pe cei de la PNL și PSD” Președintele UDMR susține ca rotația de va face doar intre PNL și PSD, iar protocolul semnat in 2021 nu privește și formațiunea etnicilor maghiari. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Cluj, despre rotatia premierilor intre PNL si PSD ca ar urma sa aiba loc la sfarsitul lunii mai, dar ca este un aspect care priveste cele doua partide, nu si UDMR. „Intelegerea din 2021 intre PSD si PNL e o intelegere care prevede rotatia primului ministru si schimbarea la cateva ministere, patru ministere, SGG si Cancelaria premierului. A fost o intelegere intre ei doi, noi stiam de aceasta intelegere,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

