Pe hârtie, se umple Valea Prahovei de șosele ocolitoare, legate la o autostradă inexistentă! V. Stoica Cea mai mare problema a traficului de pe Valea Prahovei este absența unui drum de viteza care sa ocoleasca zonele locuite și care sa le ofere turiștilor posibilitatea de a ajunge in stațiunile montane fara a petrece ore intregi in autoturisme. Cum despre construirea unei autostrazi care sa uneasca Ploieștiul de Brașov inca nu poate fi vorba, s-a cautat o alta varianta: șosele ocolitoare pentru Comarnic, Bușteni și Azuga. Cand și daca vor fi vreodata date in circulație aceste drumuri aflate deocamdata doar pe hartie, vom vedea. Deocamdata, insa, Consiliul Județean Prahova a preluat construirea… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

