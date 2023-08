Pe fiecare țigară inscripționat ”Otravă în fiecare puf” Canada merge mai departe pe linia descurajarii fumatului și a luat masura inscripționarii fiecarei țigari cu avertismente referitoare la afectarea sanatații, anunța The Guardian. Astfel, pe fiecare țigara vor fi imprimate avertismente ca ”otrava la fiecare puf”, ”țigarile provoaca impotența”. Canada este prima țara din lume care ia aceasta masura. De altfel, Canada a fost și prima țara din lume care, din 2001, a impus producarorilor de țigari sa puna pe pachetele de țigari imagini-avertisment. Ulterior, a interzis fumatul in spații inchise Potrivit informațiilor oficiale, tutunul continua sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

De acum inainte, in Canada, pe fiecare țigara in parte vor fi imprimate avertismente, precum: „otrava in fiecare puf" și „țigarile provoaca impotența". Este prima astfel de masura luata de vreun stat, relateaza The Guardian.

Canada va deveni prima țara din lume care va imprima mesaje de avertizare cu privire la consumul de tutun pe fiecare țigara, potrivit CNN . „Tutunul face rau copiilor", „Țigarile cauzeaza leucemie"- sunt cateva dintre mesajele ce urmeaza sa fie imprimate pe țigari. Mesajele se vor scrie atat in limba…

