Pe ce sporturi putem paria vara, când fotbalul ia vacanță? Fotbalul reprezinta cea mai importanta parte din oferta oricarei agenții de pariuri, dar asta nu inseamna ca pasionații de betting se plictisesc vara, atunci cand „sportul rege” ia pauza in Europa. O agenție de top precum Betano ofera pariuri pe alte zeci de discipline, printre care tenis de camp, baschet, Formula 1, handbal, tenis de masa, volei, baseball, fotbal american, darts, snooker, MMA, rugby, polo pe apa, badminton, box, futsal, ciclism, moto GP, cricket, golf, atletism, Speedway sau Lacrosse. Dar care sunt cele mai populare discipline in randul pariorilor romani, dupa… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

- Novak Djokovic, cel care a castigat, duminica, turneul de la Roland Garros si si-a trecut in palmares al 23-lea sau titlu de Mare Slem, nu se gandeste inca la retragere la varsta de 36 de ani. Nole a avut un discurs savuros dupa ce și-a adjudecat al treilea trofeu la Roland Garros și a punctat faptul…

- Novak Djokovic il invinge in doua seturi pe Casper Ruud și caștiga al treilea sau turneu de la Roland Garros și al 23-lea titlu de Grand Slam – cu unul mai mult decat Rafael Nadal, cu care imparțea anterior recordul, scrie The Guardian. Sarbul Novak Djokovic a trecut in doua seturi de norvegianul Casper…

- Rafael Nadal (37 de ani) a reacționat la scurt timp dupa ce rivalul Novak Djokovic (36) a caștigat Roland Garros 2023 și l-a depașit astfel in clasamentul jucatorilor cu cele mai multe titluri de Grand Slam. Sarbul are acum 23, lider solitar in tenisul masculin. Novak Djokovic l-a invins pe Casper Ruud…

- Novak Djokovic (36 de ani, 3 ATP) a trecut de un Carlos Alcaraz (20 de ani, 1 ATP) accidentat, scor 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 și s-a calificat in finala Roland Garros 2023. Duminica, sarbul va fi fața in fața cu cel de-al 23-lea trofeu de Grand Slam din cariera, record absolut in tenisul masculin. In a doua…

- Jucatoarea spaniola de tenis Paula Badosa (29 WTA) nu va juca la turneul de la Roland Garros si probabil nici la Wimbledon, din cauza unei noi accidentari, conform unei postari proprii pe retelele de socializare, citata de EFE.'Cand totul parea ca mergea bine, noi stiri proaste chiar inaintea unui…

- Poloneza Iga Swiatek, care domina tenisul feminin, a cerut miercuri premii egale intre barbati si femei in turneele ATP si WTA, asa cum este deja cazul turneelor ​​de Grand Slam, relateaza lequipe.fr. Situatia in tenis „este mai buna decat in ​​majoritatea celorlalte sporturi, dar mai sunt lucruri de…

- Președintele All England Lawn Tennis Club (AELTC), Ian Hewitt, a anunțat miercuri ca Wimbledon va face o donație din vanzarea de bilete catre fondul de ajutorare a Ucrainei și a invitat din nou ucrainenii stabiliți in cartierele locale din Londra sa petreaca o zi la turneu.Hewitt a confirmat ca Wimbledon…

- (P) Jocurile preferate ale Gen Z in scena eSports eSports-ul a devenit din ce in ce mai popular in ultimii ani, cu tot mai mulți oameni implicandu-se in jocurile competitive. Dar in primul rand, țineți cont ca nu vorbim despre casino online Romania. Gen Z, in special, a fost in fruntea acestei…