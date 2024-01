Ministrul liberal al Finanțelor Marcel Boloș a participat la Consiliul ECOFIN (Afaceri Economice și Financiare), de la Bruxelles, conform pozelor postate de Reprezentanța Romaniei in capitala Belgiei. Numai ca ministrul nostru, deși sta la discuții in interior, nu a lasat fularul infașurat in jurul gatului. The post Pe Boloș l-a tras curentul la Bruxelles appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .