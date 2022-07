” In intervalul 14-20 iulie 2022, pe Aeroportul Henri Coanda, un numar de 768 de zboruri (aterizari si decolari) au inregistrat intarzieri mai mari de 30 minute, cu o crestere usoara (+ 27 zboruri) fata de saptamana anterioara. Numarul intarzierilor corespunde, in general, cotei de piata a companiilor aeriene pe AIHCB, astfel incat cele mai multe s-au inregistrat la Wizzair (165 de zboruri), Tarom (158 de zboruri), Blue Air (134 de zboruri) si Ryanair (99 de zboruri)”, anunta CNAB. In acelasi interval de referinta, doar 8 zboruri au fost anulate de catre companiile aeriene fata de 18 in saptamana…