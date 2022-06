Paznic de vânătoare din Argeș, cercetat pentru braconaj! Poliția a confiscat armele, mașina și vânatul Un paznic de vanatoare, T. M., din cadrul Asociației Județeana a Vanatorilor și Pescarilor Sportivi Argeș, fondul de vanatoare Balaceanca – Stolnici, este cercetat pentru braconaj. La un control de rutina in trafic, acesta a fost prins, alaturi de inca o persoana, in timp ce transporta un caprior și un fazan. In autoturism erau și doua arme de vanatoare. Cum momentul depistarii era noaptea, iar noaptea vanatul este interzis și este perioada de prohibiție la vanat, Poliția Argeș a deschis dosar penal pentru braconaj și nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Cercetarile sunt preluate de… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

