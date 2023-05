Păzea, azi aterizează Ciolacu la Iaşi! Se anunţă bubuială ca-n vremurile bune Descinderea de azi a liderului de partidoiu Ciolacu la Iasi, unde va avea loc cica o sedinta politica, una cu usile inchise si telefoanele cu bateriile scoase si puse separat pe masa, se anunta una si cu mari scantei, mai ceva ca alea de la fieraria lui Iocan, din Morometii, cand faurea potcoavele. Sursele noastre din preajma sediului de la bulivar, care par sa concorde cu ciripiturile pasarelelor de pe sub stresinile aceluiasi sediu, zic ca Ciolacu ar fi venit in principal ca sa arbitreze conflictul mocnit din filiala, dupa ce aripa data afara din functii de la municipala acum vreo doi ani,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

