Gigantul de plati PayPal a anuntat luni ca a lansat o moneda stabila in dolari americani, devenind prima firma importanta de tehnologie financiara care a adoptat o moneda digitale pentru plati si transferuri, transmite Reuters. In timp ce stablecoins, jetoane cripto a caror valoare monetara este legata de un activ stabil pentru a fi protejate de volatilitate, exista de ani de zile, ele inca nu au facut progrese in ecosistemul de plati pentru consumatori. Anuntul PayPal, ale carei actiuni au crescut cu 2,5% in tranzactiile de luni, reflecta o dovada de incredere in industria cu probleme, care in…