Pavilionul destinat gravidelor testate pozitiv al Maternității ”Elena Doamna” rămâne funcțional Conducerea de la Maternitatea Elena Doamna Iași a decis ca și dupa incheierea starii alerta, impusa de pandemia de coronavirus, sa mențina funcționale saloanele special create pentru pacientele cu Covid 19. De la debutul pandemiei și pana acum, peste 200 de copii au fost aduși pe lume de mame confirmate cu virusul Sars Cov 2 și internate la maternitatea ieșeana, singura suport- covid din nord-estul țarii. ”Pentru ca acest virus nu a disparut, chiar daca starea de alerta s-a incheiat, vom fi in continuare alaturi de viitoarele mame și din momentul in care acestea primesc confirmarea infectarii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alte 347 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dupa efectuarea a 4 983 de teste. Din numarul total de cazuri 30 sunt asociate cu contact in afara țarii, 30 din Ucraina (28 refugiați).

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, 424 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate 2.411 teste, dintre care 1.575 de teste rapide. In Timisoara au fost raportate 254 de cazuri. In Timis, 306 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 45 la ATI.…

- Premierul britanic Boris Johnson si-a anuntat miercuri intentia sa se puna capat, de la finalul lui februarie, obligatiei de autoizolare a persoanelor infectate cu COVID-19 pentru a limita raspandirea SARS-CoV-2, relateaza Reuters. Premierul britanic propune accelerarea planurilor existente de a convietui…

- Marisa Paloma traverseaza o perioada destul de greu incercata in aceste momente. In urma cu cateva zile, fiica de doar doua luni a vedetei a fost confirmata pozitiv cu noul coronavirus, iar astazi a fost declarat pozitiv și partenerul ei de viața. Cum se simt cei doi in aceste momente!

- Peste 35.000 de cazuri noi de coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore. Totodata, numarul de decese din cauza COVID-19 a crescut in ultimele 24 de ore, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, au fost raportate 120 de decese, fața de 97, marți.

- In Timis, in ultimele 24 de ore, 512 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2. Au fost efectuate insa doar 2.117 teste, dintre care 803 teste rapide. In Timisoara au fost confirmate 271 cazuri. In Timis, 323 persoane infectate cu Covid-19 sunt internate in spitale, dintre care 22 la ATI. In ultimele…

- In data de 31 decembrie 2021, conform datelor existente in aplicația alerte.ms, la nivel național exista 1.310 paturi de ATI destinate pacienților COVID-19, dintre care, 304 in București. La nivelul intregii țari sunt ocupate 399 paturi ATI COVID-19.Pana astazi, 31 decembrie, pe teritoriul Romaniei…

- Clubul Atletico Madrid a anuntat, joi, ca tehnicianul Diego Simeone si jucatorii Antoine Griezmann, Koke, Hector Herrera si Joao Felix au fost testati pozitiv cu coronavirus, conform news.ro Cei cinci sunt asimptomatici si in izolare la domiciliu.Atletico Madrid are programat duminica…