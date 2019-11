Stiri pe aceeasi tema

- CSU Neptun se afla in plina pregatire pentru o noua partida „de foc”. La Constanta vine Dinamo Bucuresti, o echipa care se afla pe locul al treilea in Seria B a Diviziei A la handbal feminin.Cele doua formatii s-au mai intalnit o data in turul sezonului regulat, la Bucuresti, acolo unde CSU Neptun s-a…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun a avut parte de un meci cu final dramatic, sambata, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva formatiei CSU Stiinta Bucuresti. A fost o intalnire intre singurele echipe care aveau punctaj maxim in Seria B a Diviziei A la handbal feminin. Meciul s-a incheiat la…

- Echipa feminina de handbal CSU Neptun Constanta continua parcursul perfect in seria B a Diviziei A, inregistrand astazi a cincea victorie din tot atatea partide sustinute, 38 27 24 12 in deplasare cu ACS Sc. 181 SSP Bucuresti.Antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie, jucatoarele formatiei constantene…

- Echipa CSU Neptun (antrenori Ion Ivan si Lacramioara Ilie) a obtinut cea de-a patra victorie consecutiva in Seria B a Diviziei A la handbal feminin. Universitarele au jucat, la Sala Sporturilor din Constanta, impotriva celor de la Danubius Calarasi, iar partida a fost una la discretia gazdelor, care…

- Pauza s-a incheiat pentru echipa feminina de handbal CSU Neptun. Formatia de la malul marii a avut etapa libera si a beneficiat de cateva zile in care fetele s-au putut antrena si au putut pune la cale un plan bine stabilit pentru a continua seria buna de victorii. CSU Neptun se afla pe primul loc in…

- Echipa CSU Neptun Constanta are un inceput bun de sezon. Handbalistele de la malul marii se afla pe primul loc in clasamentul Seriei B a Diviziei A, cu trei victorii din tot atatea posibile. Ultima „isprava” reusita de CSU Neptun a fost victoria de la Bucuresti, impotriva celor de la Dinamo, scor 26-22.…

- Echipa CSU Neptun Constanta inregistreaza victorie dupa victorie in Seria B a Diviziei A la handbal. Fetele antrenate de Ion Ivan si Lacramioara Ilie au avut parte in week-end de un meci dificil, cu Dinamo, disputat in sala „Iris” din Capitala. Dupa o evolutie foarte buna, handbalistele de la malul…

- CSU Neptun a debutat cum nu se poate mai bine in actuala editie a Diviziei A la handbal feminin. Formatia constanteana, antrenata de Ion Ivan si Lacramioara Ilie, a castigat, sambata, scor 37-28 (21-15), partida cu CSM II Bucuresti, sustinuta in deplasare, contand pentru runda inaugurala a campionatului,…