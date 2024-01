Păunești. Sistem de supraveghere video pe străzile din comună Mai multa siguranța pe strazi pentru localnicii comunei Paunești. Aceasta e ceea ce probabil și-au propus autoritațile din comuna, atunci cand au decis sa puna la punct un sistem de supraveghere video, in acest sens fiind scos la licitație un contract in valoare de 399.622,87 lei. Banii vin din finanțare externa, respectiv prin Planul […] Articolul Paunești. Sistem de supraveghere video pe strazile din comuna apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

