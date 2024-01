Paulina lansează single-ul Alcatraz Paulina deschide calea catre cel de-al treilea material discografic, “Te iubesc, te urasc”, și lanseaza prima melodie de pe viitorul album, pregatit pentru publicare in luna martie a acestui an. Piesa “Alcatraz”, compusa și produsa de catre Paulina, “este despre iubirea care se simte ca o inchisoare, iubirea care te incatușeaza. Unii oameni iți dau aripi, iar alții creaza in jurul tau un zid de control, similar cu experiența unui deținut intr-un penitenciar de maxima siguranța. Melodia adreseaza fix izolarea pe care o resimți in cadrul unei astfel de relații toxice.” – a declarat artista. Paulina… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

