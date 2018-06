Stanescu a argumentat ca nu trebuie sa fie mai multe persoane nevinovate in inchisoare, este de ajuns sa fie o singura persoana in asemenea situatie si lucrurile trebuie indreptate.



"Oamenii ne-au votat si pentru programul de guvernare dar si sa indreptam lucrurile in aceasta tara. Pentru ca ati vazut ce se intampla, cate nedreptati s-au intamplat in aceasta tara. De ce sa fie oameni in puscarie, nevinovati? Unul singur daca e, unul singur, nu trebuie sa fie 100 sau 1.000. Unul singur daca e pe nedrept. Ganditi-va daca am fi in locul lui. E corect, nu e corect", a spus Stanescu.



Vicepremierul…