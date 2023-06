Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 40 de persoane au disparut dupa ce o ambarcatiune cu migranti a naufragiat joi in largul insulei italiene Lampedusa, o noua tragedie petrecuta in largul coastelor Italiei, dupa cele din Grecia si Spania, transmite AFP, citat de Agerpres.Printre persoanele disparute se numara cel putin…

- Adversar puternic pentru FCV Farul Constanta, echipa antrenata de Gheorghe Hagi, in primul tur al preliminariilor UEFA Champions League: Sheriff Tiraspol, o adevarata multinaționala deținuta de doi foști agenți KGB, care domina fara drept de apel campionatul din Republica Moldova. Sheriff este prima…

- Cel puțin 78 de persoane au murit și pana la 500 sunt date disparute dupa ce vasul migranți s-a scufundat miercuri dimineața in largul peninsulei Peloponez. Ambarcațiunea care se indrepta spre Italia – 750 de persoane pleca din zona Tobruk, in estul Libiei in jurul orei 2 dimineața. Pana in prezent…

- Supraviețuitorii naufragiului din 14 iunie unei ambarcațiuni de pescuit in largul coastelor de sud ale Greciei spun ca la bord se aflau pana la 100 de copii, relateaza BBC. Cel puțin 78 de persoane au fost deja confirmate ca fiind decedate, in timp ce cautarile continua.Medicul Manolis Makaris, șeful…

- Romania va avea cea mai mare scadere a suprafeței cultivate cu porumb in anul de recolta 2023/24, insa producția ar putea crește cu peste 50% fața de anul anterior, fiind insa cu 7% sub media ultimilor cinci ani, arata ultimele estimari ale Departamentului pentru Agricultura al Statelor Unite (USDA),…

- Echipa naționala de fotbal pentru nevazatori a Romaniei se numara printre cele 10 reprezentative care vor juca la ediția inaugurala a Cupei Intercontinentale de fotbal pentru nevazatori. Competiția va avea loc in perioada 23 septembrie – 3 octombrie, in India.Cupa Intercontinentala va fi a doua competiție…

- Doi imigranți morți, 20 disparuți in Marea Mediterana. Acesta este bilanțul dupa scufundarea unei barci intre Tunisia si Italia, potrivit ONG-ului german ResQship. Nadir, nava ONG-ului, a salvat 22 de persoane dupa acest naufragiu din noaptea de sambata spre duminica. Acestea au fost debarcate ieri…