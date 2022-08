Patru tendinţe care definesc mediul de afaceri In contextul crizei sanitare, urmate de schimbari accelerate pe plan economic, atat la nivel national, cat si international, multe companii isi redefinesc strategiile de business, incercand sa faca fata noilor provocari sau chiar sa profite de noi oportunitati. In aceste circumstante, noi tendinte s-au conturat din ce in ce mai proeminent in mediul de afaceri. Avangardiste sau recente, aceste tendinte au un lucru in comun: modeleaza lumea de astazi. Acest lucru poate insemna ca, in curand, este posibil sa nu iti mai poti gestiona compania sau afacerea fara a ține cont de aceste… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

