Patru persoane ranite dupa ce vagonul unui tren de calatori a fost lovit de o locomotiva in gara din Galati. O victima, resuscitata

- Patru persoane, doi calatori si doi angajati ai CFR, au fost ranite, sambata seara, in Gara Galati, dupa ce o locomotiva a lovit vagonul a transmis ISU Galati. Dintre victime, o persoana este in stop cardio-respirator si restul sunt incarcerate. La fata locului intervin echipaje de la SMURD, Serviciul…

- „Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența, locomotiva facea manevre și a lovit un vagon cu calatori care era staționat in gara.Una dintre victime a intrat in stop cardio-respirator, iar o alta este incarcerata.Lucratorii ISU Galați acționeaza pentru salvarea victimelor.Vagonul de calatori…

- Presa locala s-a mobilizat rapid cand politia din New York (NYPD) a raportat ca s-a confruntat luni spre orele pranzului cu refuzul de a se conforma din partea unui individ aflat la volanul unui camion de inchiriat care a lovit si rasturnat mai multi pietoni in Brooklyn, unul dintre cele cinci cartiere…

- O mașina de politie a fost implicata, vineri seara, intr-un accident rutier care a avut loc pe DJ 203A, in localitatea buzoiana Valea Ramnicului. Aceasta a intrat intr-un tub de beton și apoi a lovit un stalp, dupa ce autoturismul pee care il urmarea a lovit un pieton și a intrat intr-un gard, conform…

- Șoferul mașinii, un barbat de 22 de ani, a murit, iar șapte oameni din autocar au fost raniți, intr-un accident produs vineri, 30 decembrie, pe raza localitații Bohotin, informeaza Buna Ziua Iași , care citeaza informații oferite de ISU. In urma impactului, atat autocarul, cat și autoturismul au fost…