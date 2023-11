Stiri pe aceeasi tema

- Politistii IPJ Constanta au pus in aplicare mai multe mandate emise de instanta pe numele unor indivizi condamnati la inchisoare. Potrivit IPJ Constanta, la data de 19 octombrie a.c., politisti din cadrul Politiei orasului Ovidiu au identificat un barbat, de 24 de ani, pe numele caruia Judecatoria Constanta…

- Vești triste! Inca un ranit a murit dupa exploziile devastatoare de la Crevedia care au șocat Romania. In total, șase persoane s-au stins din viața din cauza tragediei, in ciuda eforturilor depuse de medici.

- Aproximativ 3.100 de persoane ar fi murit in Germania in acest an din cauza temperaturilor ridicate, conform estimarilor unor cercetatori de la Institutul Robert Koch (RKI). transmite DPA, potrivit Agerpres.Cele mai multe dintre victime aveau varsta de peste 75 de ani, conform unui raport saptamanal…

- Decizia de condamnare la 15, respectiv 13 ani de inchisoare a celor doi agresori a fost luata de un tribunal din Pau, in regiunea Pyrenees-Atlantiques din Franța, joi 21 septembrie. In iulie 2020, aceștia au ucis in bataie un șofer de autobuz din orașul francez Bayonne, care le-a cerut sa poarte corect…

- Cel puțin trei persoane din Romania au murit, saptamana trecuta, dupa ce au fost infectate cu virusul West Nile. Nu exista un vaccin sau un tratament antiviral specific pentru acest virus, care se transmite prin ințepaturile țanțarilor, scrie libertatea.ro .

- Cel puțin 30 de persoane au murit, printre care trei copii, și 105 persoane au fost ranite, 10 fiind in stare critica, intr-o explozie care a avut loc la o benzinarie din orașul Makhachkala din Daghestan, sudul Rusiei, luni seara, a informat agenția de știri TASS și Ria.ru. Explozia a facut 105 victime,…

- Un barbat a murit, iar alte cinci persoane, printre care doi copii, de 2 și 10 ani, au fost transportate la spital, dupa ce o mașina a intrat, duminica seara, intr-un gard in județul Suceava.